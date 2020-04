Twintig Zeeuwen overlijden aan corona in twee weken tijd, 35 patiënten ontslagen uit Zeeuwse ziekenhuizen

De verspreiding van het virus gaat als een olievlek. Het is nog maar anderhalve maand geleden, 15 februari om precies te zijn, dat de eerste coronadode viel te betreuren in Europa. Dat was een tachtigjarige man uit China die op vakantie in Frankrijk was. Op 6 maart maakt het virus het eerste Nederlandse slachtoffer. Een 86-jarige man uit Hoeksche Waard overlijdt in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam aan Covid-19.