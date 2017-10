Twintig kinderen bij opvang De Statie verwacht

Ouders en verzorgers zijn vrijdag direct ingelicht en zaterdag is hen gemeld dat kinderen desnoods maandag in de kantine van voetbalvereniging Corn Boys. De meeste ouders en verzorgers zijn erin geslaagd onderdak te regelen bij familie en bekenden, vertelde interim-directeur Ronald Audenaerd vanochtend.

Woensdag moet duidelijk of De Statie, opgeleverd in 2012, veilig is. Leerkrachten gaven aan het 'een raar en ook wel eng idee' te vinden dat na zoveel jaar dit aan het licht is gekomen. Les wordt er niet gegeven bij Corn Boys. Alle lesmaterialen liggen in de school en mochten daar niet uitgehaald worden.