Twijfels of 120.000 euro voor onderzoek ZB Planbureau goed zijn besteed

,,Dat is een heel bedrag", zegt Kees Bierens (VVD). ,,Zeker als je kijkt naar waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren." Ger van Unen (SP) is veel stelliger: ,,Hallo, ze leveren een rapport waar we niks mee kunnen.” Ze heeft het over het derde onderzoek, waarvan het eindrapport nog in de maak is. Joan van Burg (SGP) wil daar nog even op wachten, maar ook zijn reactie verraadt zorg. ,,We hebben wel geld betaald voor een gedegen onderzoek met antwoorden."