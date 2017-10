Tweehonderd vierkante kilometer zonnepanelen maken Zeeland duurzaam

Jacob van Berkel, lector Duurzaamheid aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, is donderdag in Heinkenszand glashelder tijdens de Zeeuwse Energiedialoog. Nederland loopt ernstig achter om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen: 80-90 procent minder CO2-uitstoot in 2050. Nederland wekt momenteel 6 procent duurzame energie op, terwijl dat in 2023 16 procent moet zijn. Zeeland doet het met 4 procent slechter. Vorig jaar steeg de CO2-uitstoot in Zeeland zelfs. In 2023 is wel het windpark Borssele gereed, goed voor 1400 megawatt aan groene stroom. Daarna volgen nog drie grote windparken op zee.