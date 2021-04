Tweede Zeeuwse locatie testen-voor-toegang opent volgende week in Goes

Lead Healthcare, het bedrijf achter de testen, had vorige week vrijdag de benodigde omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente Goes wil die zo snel mogelijk verlenen. Zodra de vergunning binnen is, zal Lead Healthcare de tweede testlocatie voor proefevenementen openen in de Zeelandhallen. De verwachting is dat dit in de loop van komende week gebeurt. Wie naar bijvoorbeeld de testconcerten in De Spot of ’t Beest gaat, heeft dan de keuze tussen Geersdijk en Goes.