Tweede Kamer wil totaalverbod op PFAS

De Kamerleden Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Eva van Esch (PvdD) kregen steun voor een volledig verbod. Een motie van Van Esch en haar SP-collega Sandra Beckerman om, vooruitlopend op een EU-verbod, PFAS nu al in Nederland in de ban te doen, haalde geen meerderheid.

PFAS-hotspots aanpakken

PFAS zijn vet-, vuil- en waterafstotende stoffen die tal van toepassingen kennen, van anti-aanbaklagen tot make-up. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen. Probleem is dat deze stoffen niet afbreken in het milieu en zich ophopen in planten, dieren en mensen. Een aantal PFAS staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen, omdat ze in verband worden gebracht met allerlei vormen van kanker en aantasting van het immuunsysteem.