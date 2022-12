Tweede Kamer wil spoedeisende zorg in streekziekenhuizen houden

De Kamer is erg bezorgd over het plan van het kabinet om de 45-minutennorm los te laten en acute zorg op bepaalde plekken te concentreren. Op dit moment is de norm dat vrijwel alle inwoners van Nederland binnen 45 minuten met een ambulance naar de spoedeisende hulp in een ziekenhuis kunnen worden gebracht.



Maar volgens zorgminister Ernst Kuipers hebben streekziekenhuizen te weinig specialisten in huis om op elk moment goede acute zorg te leveren. Het is volgens hem voor de kwaliteit juist beter als deze zorg soms geconcentreerd wordt. Hij kan zich wel vinden in de Kamerwens om rekening te houden met de leefbaarheid en met een breed medisch perspectief.

Vorige maand zei Kuipers nog dat de kans klein is dat een afdeling spoedeisende hulp uit Zeeland verdwijnt. De Zeeuwse politiek en de zorgsector vrezen voor het voortbestaan van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) in Goes en Terneuzen.

Volledig scherm Zorgminister Ernst Kuipers. © ANP

Verschillende regio’s en provincies zoals Zeeland en Friesland zijn ongerust over het kabinetsplan, omdat daar al steeds meer publieke voorzieningen wegvallen. Ook moeten patiënten in spoedgevallen straks waarschijnlijk verder reizen om hulp te krijgen. Ook wordt het voor mensen lastiger om de opgenomen patiënt te bezoeken als het ziekenhuis verder weg is.

‘Belangrijk voor mentale gemoedsrust’

CDA en GroenLinks vinden spoedeisende zorg dichtbij belangrijk ‘voor de mentale gemoedsrust’ van inwoners en de leefbaarheid van een regio. Maar ook vanuit medisch oogpunt is nabijheid van de zorg volgens de partijen van belang, omdat regionale ziekenhuizen een netwerk hebben met bijvoorbeeld de huisarts die de patiënt kent. Vooral met het oog op een groeiende groep ouderen, wordt dat belang in de toekomst alleen maar groter.



Ook wijzen de twee partijen op onderzoek in Denemarken, dat heeft uitgewezen dat sluiting van spoedeisendehulpafdelingen niet heeft geleid tot betere of goedkopere zorg. Als het gaat om hoogcomplexe acute zorg kan eventueel wel worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde acute hulpdiensten, vinden ze. Het gaat daarbij maar om ongeveer 5 tot 10 procent van alle aanvragen voor spoedzorg.