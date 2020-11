Tweede Kamer wil dat Volkerak-Zoommeer zoet blijft

Goesenaar die verdacht wordt van kindermis­bruik blijft in voorarrest

3 november MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vandaag besloten de 52-jarige H.D. uit Goes niet vrij te laten. Hij wordt verdacht van het plegen van ontucht met de kinderen van zijn partner. Daarnaast had hij ook talloze afbeeldingen en films met kinderporno in zijn bezit.