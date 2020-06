Tweede Kamer wijzigt wet zodat kerncentrale Borssele langer open kan blijven, maar kritiek op verlenging neemt toe

Nu al meer verkeersdo­den dan in heel 2019

18:08 VLISSINGEN - Het gaat de verkeerde kant op met het aantal verkeersdoden in Zeeland. In het eerste half jaar van 2020 komt de teller uit op twaalf. Dat zijn er meer dan in heel 2019 samen, toen er elf doden in het verkeer vielen; het laagste aantal in jaren.