Tweede Kamer stemt vandaag over tol in de Westerscheldetunnel: hoe spannend wordt het?

Dit betekenen de zwaarbevei­lig­de gevangenis en rechtbank voor Zeeland

1 juli VLISSINGEN - Ambitie om in Vlissingen legaal met de zwaarste criminelen van het land te werken? Hou dan vanaf 2023 de vacatures van de Dienst Justitiële Inrichtingen in de gaten, want dan begint de werving van personeel voor de nieuwe gevangenis en de zwaarbeveiligde rechtbank op de plek waar de marinierskazerne had moeten komen. In het meest optimistische scenario wordt het Justitieel Complex Vlissingen in 2026 geopend. Figuurlijk dan.