Tweede Kamer heeft buikpijn van Intervence-kwestie: ‘Minister heeft zitten slapen’

Zeeland Geboekt De man die Walcheren droge voeten bezorgde

8:00 Er was een tijd dat een groot deel van Walcheren 's winters natte voeten had. Onbegaanbare wegen en landerijen, onbereikbare boerderijen. Eind jaren twintig, begin jaren dertig van de vorige eeuw kwam er dankzij de bouw van enkele nieuwe gemalen een eind aan die vooral voor de landbouw deplorabele toestand. De bouw van het gemaal Boreel bij Middelburg in 1929 aan het kanaal door Walcheren was de eerste grote stap. In 1937 werd er een gemaal bij Ritthem in gebruik genomen, een jaar later nog eentje bij Veere.