Tweede kadewand van Middensluis in Terneuzen wordt voorlopig niet opgeblazen

Dakloze Amigo, vriend van velen, wordt vrijdag in Hansweert begraven

HANSWEERT / VLISSINGEN - Amigo, de dakloze die woensdag 13 april op 62-jarige leeftijd overleed op een bankje in Hansweert, wordt vrijdag 22 april om 11 uur begraven. De uitvaart van Villegas Castillo, zoals hij officieel heet, is op de algemene begraafplaats in Hansweert.

21 april