Tweede hittegolf deze zomer in Westdorpe, Vlissingen wacht nog op de eerste

WESTDORPE - Dat het weer zelfs binnen een provincie als Zeeland per plek nogal kan verschillen, blijkt op dit moment. In Westdorpe is voor de tweede keer dit jaar sprake van een hittegolf, terwijl Vlissingen zo'n hittegolf dit jaar nog niet heeft gehad. Al kan dat binnen een paar uur veranderen.

Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen op rij warmer is dan 25 graden, en drie van die vijf dagen ook warmer dan 30 graden. In Westdorpe was dat vanochtend al het geval, doordat de temperatuur boven de 25 graden kwam. Om 11 uur was het er al bijna 28 graden.

Bij de andere twee Zeeuwse weermeetstations, in Wilhelminadorp en Vlissingen, moet het vandaag 30 graden worden om van een hittegolf te spreken. Het is nog afwachten of dat gebeurt. In Wilhelminadorp was het om 11 uur 25,6 graden, in Vlissingen ‘slechts’ 23,6 graden.