Tweede golf veel zwaarder voor Zeeuwse verpleeghuizen: 66 doden

Ondanks de sombere cijfers was SVRZ-bestuurder Angela Bras opgelucht dat de verpleeghuizen in de herfst niet opnieuw op slot gingen. ,,Het verbieden van bezoek in het voorjaar was niet onze keuze. Het is geen extra reden voor ongerustheid dat cliënten nu wel bezoek mogen ontvangen. Dat is juist heel prettig. We zijn enorm blij dat we nu per locatie maatwerk kunnen leveren. ”, zegt de bestuurder bij de zorginstelling SVRZ. Ze spreekt namens een groot aantal Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen.



Als een besmetting is vastgesteld kan een afdeling even in quarantaine gaan, maar bezoek wordt zo snel mogelijk weer toegestaan. ,,Zelfs bezoek aan besmette cliënten is mogelijk als alle beschermende maatregelen in acht worden genomen. We zijn daar inmiddels bedreven in geraakt. En als bezoek even niet kan, kunnen mensen bijvoorbeeld beeldbellen met familie. ”