Twee Zeeuwse bedrijven genomineerd voor Nationale Ondernemersprijs, stem hier op je favoriet

Zeeland is goed vertegenwoordigd in de eerste editie van de Nationale Ondernemersprijs. Onder de tien genomineerden zijn twee Zeeuwse bedrijven: Kingfish Zeeland en Bax-Shop. Via deze site kun je stemmen op een van deze bedrijven of een van de acht andere genomineerden.

De Zeeuwse genomineerde bedrijven zijn nog relatief jong en groeiden in korte tijd uit tot toonaangevende ondernemingen. Visbedrijf Kingfish kweekt sinds 2015 de Dutch Yellow Tail (geelstaartkoningsvis) in Kats, aan de voet van de Zeelandbrug. Bax Shop uit Goes bestaat 20 jaar en heeft inmiddels meer dan 48.000 muziekproducten op voorraad. Deze maand worden deze bedrijven uitgebreid voorgesteld.

De Nationale Ondernemersprijs is een nieuwe prijs voor MKB-bedrijven; het midden- en kleinbedrijf. Georganiseerd door deze krant, de overige titels van ADR en de Ondernemer. Zij vormen 99 procent van alle ondernemingen in ons land.

De genomineerden zijn door een vakjury geselecteerd uit een lijst van 110 bedrijfsnamen. Deze waren voorgedragen door alle betrokken redacties in heel Nederland. Zij hebben de kennis over bedrijven in hun regio’s. De jury is daarna aan de slag gegaan en bestaat uit Annemarie van Gaal (ondernemer en columnist), Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) en Michiel Muller (mede-oprichter Picnic). Ze hebben de lijst teruggebracht tot 10 genomineerden. Deze worden op deze pagina kort voorgesteld. En hieronder kun je stemmen!

Wie organiseren het?

Dit is een samenwerking van ADR en De Ondernemer. ADR is het samenwerkingsverband van het landelijke AD en 14 regionale dagbladtitels. Dus ook jouw krant, app en nieuwssite. Deze redacties zijn door heel Nederland verspreid. De Ondernemer behoort net als ADR tot DPG Media. Het is een platform over en voor ondernemers. Al deze redacties hebben hun krachten gebundeld voor deze nieuwe prijs.

Stem!

Nu is het woord aan jou! Via deze site kan jij hieronder de komende drie weken je favoriete bedrijf aanwijzen. De allereerste editie van de Nationale Ondernemersprijs wordt vervolgens op 7 september aan de winnaar uitgereikt in de Jaarbeurs.

