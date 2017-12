Twee Zeeuwen opgepakt voor het kweken van 900 wietplanten

Update Zoektocht naar vermiste visser op Oosterschelde hervat zonder sonar

12:39 VLISSINGEN - De zoektocht op de Oosterschelde naar de vermiste sportvisser uit Heeze is woensdag hervat zonder het gebruik van sonarapparatuur. Het Landelijke Team Onderwaterzoekingen (LTOZ), dat ingezet zou worden, is plotseling opgeroepen voor een actie in Leeuwarden waar al dagen wordt gezocht naar de vermiste Remon Bruinsma.