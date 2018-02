Twee Rotterdammers aangehouden voor inbraak bij Ritthem

poll Donorijs en Siberische beer geven Zeeuwse ijsclubs hoop

7:30 VLISSINGEN - De Siberische beer geeft de Zeeuwse ijsclubs nog steeds hoop, blijkt uit een rondgang. Misschien donderdag of anders vrijdag schaatsen. Al is het maar een dagje, want in het weekend is het gedaan met de winterse temperaturen. De ondergezette ijsbanen worden bewaakt om te voorkomen dat het kostbare ijslaagje wordt gebroken door onverlaten.