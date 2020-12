Twee procent minder busritten in Zeeland vanaf eind februari, provincie moet weer geld bijleggen

Vanwege de coronacrisis is het openbaar vervoer in Zeeland meer dan een derde van de reizigers kwijtgeraakt. Hoewel het Rijk Connexxion 95 procent van de gederfde kosten vergoedt als de bussen blijven rijden, is de financiële klap voor de busmaatschappij toch groot. Die wilde de dienstregeling in Zeeland met acht procent inkrimpen. ,,Daar ben ik niet mee akkoord gegaan", vertelt Van der Maas. ,,Op deze manier gaan we het niet doen, heb ik duidelijk gemaakt." Om de krimp op twee procent te houden moet de provincie in de eerste helft van 2021 minimaal 38.000 euro bijlappen en maximaal 456.108 euro