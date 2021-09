Twee moorden in een week uniek voor Zeeland: Ook deze dodelijke misdrijven worden nooit vergeten

MIDDELBURG - In de Randstad kijkt niemand op van twee zware geweldsmisdrijven met dodelijke afloop in een week tijd. Maar twee moorden binnen enkele dagen in het ‘rustige Zeeland’ is uniek. Het is het gesprek van de dag op straat en bij de koffieautomaat. ,,Het komt nu wel heel dichtbij”, is de strekking. Zo was ook de teneur vrijdagmorgen in de Adriaen van de Vennestraat in Vlissingen waar een 23-jarige man met geweld om het leven werd gebracht.