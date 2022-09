Twee keer stond Alfons bij de spoorwegovergang

Reeks bermbran­den houdt brandweer bezig: ‘Bij minste of geringste is het raak’

VLISSINGEN - Rietkraag in Wilhelminadorp, stoppelveld bij Westdorpe, dijk in Yerseke en berm in Zaamslag. De Zeeuwse meldingen van brand op droge plekken volgen elkaar deze week in hoog tempo op. ,,Bij het minste of geringste is het raak.”

