Twee keer je verhaal doen hoeft vanaf vrijdag niet meer in ziekenhuis Adrz

De wijze waarop medische gegevens in Adrz tot nu toe in de computer werden opgeslagen, verschilde per afdeling. Daardoor zag niet elke arts dezelfde informatie en konden zaken over het hoofd worden gezien. Dat gold binnen Adrz, maar bijvoorbeeld ook voor Erasmus MC, het academische ziekenhuis in Rotterdam waarmee Adrz samenwerkt. ,,Nu gaat iedereen informatie op eenzelfde manier in het systeem zetten”, vertelt chirurg Robert de Vos van het Adrz. Hij is betrokken bij de invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier. ,,Als iemand in het ziekenhuis komt, is alle informatie direct beschikbaar.”