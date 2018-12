Twee jongens opgepakt voor straatroof in Terneuzen

Waterschap: problemen Waterdunen zijn ‘niet schokkend’

13:37 MIDDELBURG - De problemen rond de getijdenduiker in Waterdunen zijn volgens dijkgraaf Toine Poppelaars niet onoverkomelijk. Hij gaat ervan uit dat in september 2019 zeewater gecontroleerd het natuur- en recreatiegebied bij Breskens in en uit kan stromen.