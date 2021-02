Twee jongens (15 en 17 jaar) in de cel na steekpartij in Middelburg

MIDDELBURG - Na de steekpartij gisteravond in het centrum van Middelburg zijn in een woning in de De Ruyterstraat drie jongeren gearresteerd. Twee van hen (15 en 17 jaar) zitten nog in de cel.

Bij de steekpartij rond 19 uur op de Markt in Middelburg raakten twee jongens gewond. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De twee slachtoffers renden na de steekpartij naar de Gravenstraat, waar een van hen in elkaar zakte. Deze 16-jarige jongen uit Middelburg was nog wel aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het andere slachtoffer, ook 16 jaar en ook uit Middelburg, is in de Gravenstraat behandeld en doorgestuurd naar een huisartsenpost.

Mes in beslag genomen

Nadat de politie diverse mensen had verhoord, ontstond een beeld van een verdachte. Rond 21.15 uur werden in een woning aan De Ruyterstraat drie jongens aangehouden. De drie werden opgesloten in een politiecel. Toen bleek dat een van hen niets met het incident te maken had, werd hij vrijgelaten. De twee andere jongens, 15 en 17 jaar, beiden uit Middelburg, worden vandaag verhoord. In de woning is een mes in beslag genomen. De politie vermoedt dat nog twee andere jongens bij het incident betrokken waren.

Lopen door afgezet gebied

De politie zette na de steekpartij de omgeving op de Markt en in de Gravenstraat voor verder onderzoek af. In de Gravenstraat liep een vrouw door het afgezette gebied; toen ze dat nog eens wilde doen, werd ze door een agent teruggeduwd. Omdat de situatie op dat moment rommelig was, trokken de agenten uit voorzorg hun wapenstok, waardoor er weer rust ontstond.

Mensen die informatie hebben, kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844 via het Politie WhatsApp-nummer 06-12207006.

Donderdagavond raakte op de Geerepassage in Middelburg ook al een man (61) bij een steekincident gewond. Het onderzoek naar de daders loopt nog. De twee incidenten hebben niets met elkaar te maken.