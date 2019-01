Twee jaar naar instelling lijkt beste oplossing voor Vlissinger die zijn zus en vader mishandelde

‘Zeeuwse horeca drijft vrouwen de keuken uit’

17:54 MIDDELBURG - Bij het ene restaurant was de sfeer in de keuken om te snijden, bij het volgende gedroeg het jonge keukenpersoneel zich ‘als een roedel oversekste bavianen’. Miranda Diesch-Minderhoud uit Middelburg werkte afgelopen seizoen in verschillende Zeeuwse restaurants. Haar conclusie: ,,Het werkklimaat is vaak vrouwonvriendelijk.”