Twee jaar naar inrichting voor stelen chips en frisdrank

K. ging eind mei met enkele vrienden bij CineCity in Terneuzen een bioscoopje pikken en besloot in het winkeltje enkele versnaperingen te stelen. Op camerabeelden was te zien dat hij een zakje chips en frisdrank onder zijn kleding verstopte. Hij had wel willen betalen, zo betoogde hij tijdens de behandeling van zijn zaak, maar er was op dat moment een opstootje in de bioscoop en hij wilde even zien of zijn vrienden erbij waren betrokken. Daarna was het de bedoeling dat hij gewoon ging afrekenen. Maar daar kwam het dus niet van. K. liep nog in zijn proeftijd en is al ettelijke keren eerder veroordeeld.