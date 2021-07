Twee jaar in de file naar Rotterdam kan niet

POLL Middelburg is nog niet zo ver als Amsterdam. ‘Maar ik verwacht dat excuses voor slavernij er wel gaan komen’

1 juli MIDDELBURG - Twee steden speelden eeuwenlang een prominente rol in de Nederlandse slavenhandel. Amsterdam bood bij monde van burgemeester Femke Halsema donderdag tijdens Keti Koti daarvoor excuses aan. Het wachten is op die van Middelburg. ,,Het is niet zo dat we ze wéér niet aanbieden, maar nóg niet”, zegt burgemeester Harald Bergmann.