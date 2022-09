Twee gewonden bij steekpartij Middelburg, verdachte aangehouden bij azc

Het steekincident vond plaats rond 20.00 uur aan de zijde van de Binnengracht, vlakbij de ingang van winkelcentrum TREF. Volgens getuigen zouden drie personen onenigheid hebben gehad over drank, waarna een van hen op de andere twee instak. Een van de gewonden zou in zijn buik en hals zijn gestoken, de ander in zijn gezicht. Het drietal zou elkaar kennen uit het azc in Middelburg.