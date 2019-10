Twee gewonden bij ongeluk in Westerscheldetunnel - westbuis weer open, verkeer krijgt gratis doorgang

CZ: Zeeuwse zorg staat op zowat alle fronten onder druk

12:13 GOES - De zorg in Zeeland staat zwaar onder druk. Het tekort aan personeel zal de komende jaren alleen maar verergeren, de bereikbaarheid van zorg is bij noodgevallen op het platteland onvoldoende en er is te weinig ondersteuning en zorg beschikbaar voor ouderen.