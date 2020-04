Twee dagen op de IC in Goes: ‘Het is heftig wat er op ons afkomt’

Cindy is blij dat het toerisme in Zeeland weer op een kier gaat: ‘Hopelijk volgend weekend in onze stacaravan’

24 april SLUISKIL - ,,Dit is zeker goed nieuws”, zegt Cindy van Wijck uit Sluiskil. Het ziet ernaar uit dat ze met haar gezin over enkele dagen weer in hun stacaravan op Camping Zonneweelde in Nieuwvliet terechtkunnen. De Veiligheidsregio besloot vandaag de deur voor het toerisme in Zeeland weer op een kier te zetten. ,,Daar zijn we heel blij.”