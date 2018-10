Twee cliënten behandelcentrum Arduin overgeplaatst

Kankerpa­tiënt Fedde Pieterse uit Goes: ‘Ik had al dood moeten zijn’

6:47 GOES - Elf maanden geleden stort de wereld van Goesenaar Fedde Pieterse (48) in. In het ADRZ hoort hij dat hij bijnierkanker heeft, met uitzaaiingen naar de longen en het bot. Ze geven hem hooguit nog een jaar. Feddes enige hoop is immuuntherapie. De eerste serie behandelingen krijgt hij nog in het Erasmus MC. Maar sinds kort kan hij gewoon in Goes terecht.