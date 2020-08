Twaalf dagen all inclusive op Kos werd Kamperland. ‘Zeeland is hartstikke leuk’

Zo ongeveer ieder huisje op park De Banjaard van Roompot is de eerste weken van augustus bezet. En dat is natuurlijk niet zo gek met mooi weer en een golf van vakantiegangers die Zeeland dit jaar hebben verkozen boven het buitenland. Ook op de buitenweg rondom het park is dagelijks ieder parkeerplekje bezet, want het Banjaardstrand is enorm populair. Dat hebben Brenda en Peter uit Uithoorn inmiddels uit ervaring geleerd. Ze zijn met Brenda’s dochter Jamie, haar vriend Stefan en hun kindje Beau op vakantie in Kamperland.