Tv wellicht op zwart tijdens EK

Typhoon praat met Zeeuwen over racisme: ‘Wees moedig in je ongemak’

17:41 MIDDELBURG - We mogen niet zwijgen over grote thema’s zoals het slavernijverleden en racisme. Juist door erover te praten komen we dichter bij elkaar, zei de bekende rapper Typhoon woensdag tijdens een onlinebijeenkomst met 150 Zeeuwen. ,,De schuldvraag is niet belangrijk. De vraag is: hoe nemen we samen verantwoordelijkheid?”