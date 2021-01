Tv-programma Het Dorp bezoekt Zeeland: ‘In een dorp is het juist vreemd als je niemand groet’

NIEUWERKERK/RENESSE/WAARDE - Steeds meer dorpen worden opgeslokt door grote gemeenten, voorzieningen verdwijnen en jongeren trekken weg. Als echte dorpsjongens vragen Huub Stapel en Wim Daniëls zich af wat er nog over is van het dorpse leven uit hun jeugd. In het televisieprogramma Het Dorp gaan ze woensdagavond onder meer op onderzoek in Nieuwerkerk.

Zet twee verhalenvertellers op een motor met zijspan en laat ze het land doortrekken, op zoek naar het echte dorpsgevoel. Dat is het uitgangspunt van het televisieprogramma Het Dorp van Omroep Max. ,,We schetsen situaties en voeren gesprekken waar alle dorpelingen zich in zullen herkennen”, verzekert schrijver Wim Daniëls, die samen met acteur Huub Stapel het programma presenteert.

Nederland telt honderden dorpen en één derde van alle inwoners woont op het platteland. Wat is er over van het dorp zoals dat vroeger was? Is er nog sprake van de vanzelfsprekende saamhorigheid of is de gemeenschapszin in dorpen aan het verdwijnen? Om dat te onderzoeken reizen de presentatoren kriskras door Nederland. ,,De vraag die wij in het achterhoofd hadden tijdens de opnames van dit programma: Heeft het dorp nog wel toekomst in Nederland? We hebben een aantal actuele thema’s als uitgangspunt genomen. Denk hierbij aan gemeenschapszin, de waarde van kerken en kroegen, krimp en gezondheid. We hebben fantastische dorpen aangedaan, waaronder drie in Zeeland, te weten Nieuwerkerk, Renesse en Waarde.”

Sociale controle

De presentatoren groeiden zelf op in een dorp. Huub Stapel in het Limburgse Tegelen, de plaats waar ook Chantal Janzen haar jeugdjaren doorbracht. Wim Daniëls in het Brabantse Aarle-Rixtel, ten noorden van Helmond. Hij noemt zichzelf een echte dorpsjongen. ,,Ik heb ruim dertig jaar in een dorp gewoond. De kleinschaligheid spreekt mij erg aan. Je hebt mensen die zeggen, ‘de sociale controle is mij te groot’, maar ik heb een fantastische tijd gehad. Ik woon in Eindhoven, maar kom nog graag in Aarle-Rixtel. Voor mij is het een gewoonte om ‘goeiedag’ te zeggen tegen mensen, daar kijken ze in de stad van op. Soms krijg ik blikken ‘wat moet die man van me?’. In het dorp is het juist vreemd als je niemand groet.”