TV-komiek Arjen Lubach inspireert ondernemers op Contacta: ‘Stop altijd een grap in je verhaal’

Van den Hemel is één van de ruim 200 mensen die op de netwerkbeurs Contacta in Goes naar Arjen Lubach luisteren. Ze had het bij haar collega’s ingewreven dat ze linksom of rechtsom een selfie zou maken. ,,Na afloop had hij er gelukkig eventjes tijd voor. Leuk om hem eens in het echt te zien. Hij is trouwens een stuk korter dan ik dacht.” Maar een foto schieten van Lubach tijdens het Contacta-interview mag dan weer niet. Om onduidelijke redenen geldt er een fotoverbod.