Tussen kerkdienst en rockconcert: liedjes van Bløf vervangen psalmen

Jan Andries de Boer is niet zomaar een dominee. De predikant uit het Noord-Hollandse Winkel experimenteert graag in de kerk. Een gebed kan bij hem ook een drumsolo zijn. Sinds 2006 maakt hij naam als rockdominee, in kerkdiensten waarbij hij liedjes van U2 of Bløf gebruikt om de christelijke boodschap uit te dragen. ,,Ik ben ermee begonnen toen ik op de kansel stond in Broek op Langedijk. Ik was naar een concert van de Vertigo-tour van U2 geweest. Het trof me hoeveel elementen uit het concert overeenkwamen met elementen in een kerkdienst. Ik ben dat gaan verbinden. Al vrij snel deed ik hetzelfde met Bløf. Ik zat in de auto en draaide de cd Boven. Daarop staat het liedje 'Welkom thuis'. Dat deed me sterk denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Dat resulteerde in oktober 2006 in mijn eerst Bløfdienst."