Tussen de troep in de Westerschelde liggen ook walvisfossielen van miljoenen jaar oud

VideoROTTERDAM - Een mammoetkaak met vier kiezen van tienduizenden jaren oud. Opgevist in de Westerschelde, bij Terneuzen. Bijzonder? Het was onderzoeker Klaas Post (65) er niet om te doen tijdens vier expedities met de Urker kotter UK-12. Zijn aandacht ging naar de loodzware brokken zandsteen in de netten. Want in die brokken zaten bijna puntgave walvisschedels met de onderkaken er nog aan. Nog tot en met 19 mei worden die tentoongesteld in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.