Turnvereniging Goes: ‘We hopen niet dat leden bij ons weggaan’

OPROEP Popel je om jouw baby te showen? Stuur ons een foto en wij delen hem met heel Zeeland!

14:49 Ben jij vader of moeder geworden tijdens de lockdown? Dan kun je vast niet wachten om jouw zoontje of dochtertje aan familie, vrienden en bekenden te laten zien! Dat is nu niet zo heel eenvoudig, maar wij bieden je de kans om jouw nieuwe gezinsuitbreiding in één keer aan heel Zeeland te tonen. Stuur ons een foto!