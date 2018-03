Turkse trouwstoet zorgde ook voor overlast in Zeeland

verkiezingen CDA in Goes haalt te grote ver­kie­zings­pos­ters van de borden af

12:29 GOES- Een hele enthousiaste plakploeg. Dat was volgens CDA-lijsttrekker Derk Alssema de reden dat er te grote posters van zijn partij op de verkiezingsborden in Goes hingen. Ze zijn inmiddels verwijderd. En dat had volgens Alssema niets te maken met de witte protestpapieren die op de CDA-posters waren geplakt.