Tulpenbollenteler Carlo behandelt bollen als eieren

Boeren zijn het gesprek van de dag. Ze stoten (te veel) stikstof uit, spuiten (te veel) bestrijdingsmiddelen, zorgen voor (te veel) slik op de weg, bezetten met (te grote) tractoren het Haagse Malieveld. Maar wíe zijn die boeren nu eigenlijk? In deze serie zoeken we hen op. Vandaag aflevering 14: Carlo Joossen en Anne Serier met hun contractteeltbedrijf Schelde Tulips in de staart van Zuid-Beveland achter Rilland.

Zeeland kan moeilijk een bloembollenprovincie worden genoemd. Met de verspreide, altijd opvallend bloeiende velden in het voorjaar lijkt het nog wat. Maar feitelijk heb je het met een paar honderd hectare en een goede veertig telers wel gehad. Carlo Joossen (1993) maakte in 2019 de overstap. Hij werkte tot die tijd bij een bloembollengroothandel in Yerseke. Daar gingen de zaken niet goed. Hij besloot voor zichzelf te beginnen en huurde een loods aan de Kreekrakweg in de staart van Zuid-Beveland, pal achter het Schelde-Rijnkanaal.