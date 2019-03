'TUI speelde met mijn leven’: Zeeuwen vlogen met Boeing 737 MAX en zijn woest op de vliegmaatschappij

De 47-jarige Geelhoed had acht dagen vakantie in Gambia achter de rug. ,,Geen internet, geen kranten, geen televisie. Wij kregen niets mee van alle commotie rondom de Boeing 737 MAX. Toen wij in Gambia op vlucht OR 458 stapten, hadden we geen idee dat er discussie was over de veiligheid van dit vliegtuig. Tien minuten voor vertrek kondigde de piloot aan dat ze zouden gaan opstijgen. Hij zei iets in de trant van: 'We hebben besloten dat we gaan vliegen, wij vinden het veilig genoeg.’ Dat vond ik heel vreemd.”

Kort erop weer een mededeling van de piloot: ‘We hebben net te horen gekregen dat het Europese luchtruim om 20 uur dichtgaat voor dit type vliegtuig. We zouden kunnen omvliegen om naar Amsterdam te gaan, maar daarvoor hebben we niet genoeg brandstof, dus we stoppen op Gran Canaria.’ Stomverbaasd stapten we daar uit. In de bus naar het hotel zei een stewardess: ‘We kijken of we u vandaag of morgen of een van de komende dagen op een andere vlucht kunnen krijgen.’ Maar pas in het hotel hoorden we wat er aan de hand was.” Uiteindelijk komt Geelhoed 24 uur na de geplande aankomsttijd pas in Amsterdam aan.