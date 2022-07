Tropische hitte in Zeeland kan records breken

VLISSINGEN - Het wordt dinsdag in Zeeland mogelijk recordwarm. In Vlissingen worden aan het eind van de middag temperaturen van rond de 37 graden voorspeld.

Het plaatselijke record staat sinds 25 juli 2019 op 37,3 graden. In Vlissingen wordt sinds 1906 de temperatuur gemeten. Sindsdien is het op drie dagen boven de 35 graden geweest. Behalve in 2019 was dat op 19 juli 2006 (35,5 graden) en op 27 juli 2018 (36,8 graden).

In Westdorpe, waar het KNMI sinds 1991 meet, wordt dinsdag rekening gehouden met temperaturen van rond de 40 graden. Sinds 25 juli 2019 is daar het record 40,6 graden. De op een na heetste dag was 27 juli 2018, met 38,1 graden.

Maandag werd rond het middaguur de grens van 30 graden gepasseerd, zowel in Vlissingen als in Westdorpe. Daarmee was het officieel een tropische dag. Voor Vlissingen was het de eerste tropische dag sinds 15 september 2000. Westdorpe had dit jaar al drie tropische dagen genoteerd, waaronder vorige week dinsdag.

Tropische dagen zijn in Westdorpe niet ongewoon. Zowel in 2019 als in 2020, bijvoorbeeld, kwam de temperatuur op twaalf dagen boven de 30 graden. Deze eeuw gebeurt dat gemiddeld zes keer per jaar. In Vlissingen is dat gemiddeld twee tot drie keer per jaar.

Code oranje

Vanwege de hitte heeft het KNMI voor dinsdagmiddag en -avond code oranje ingesteld in onder meer Zeeland. Het weerbureau waarschuwt dat de extreme temperaturen gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, zeker voor kwetsbare mensen, kinderen en ouderen.