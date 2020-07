Tropische 31 juli breekt hitterecords: sinds eerste metingen nog nooit zó warm

VLISSINGEN - De laatste julidag is sinds het begin van de metingen in Nederland niet eerder zo warm verlopen als vandaag. Op veel plaatsen liep de temperatuur op naar tropische waarden. In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen werd kort voor half vijf in de middag 35,5 graden Celsius gemeten.

Ook in in Brabant, Limburg en Zuid-Holland werden lokaal warmterecords gebroken. In het zuiden van Limburg liep het kwik op naar 36 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 is die temperatuur niet eerder zo hoog geweest als in dit jaar. Het 25 jaar oude record van 34.1 graden, gemeten in Arcen in 1995, is daarmee gebroken.

Op diverse plaatsen aan de kust in Zeeland kwam de temperatuur net niet tot 30 graden, maar verder landinwaarts liep het op tot boven de 34 graden. Overigens is er nog lang geen sprake van een volledig record: vorig jaar werd op 25 juli bij weerstation Westdorpe zelfs 40,6 graden gemeten.

Ook nog kans op landelijk hitterecord

Als de temperatuur in De Bilt vanmiddag of vroeg vanavond op weet te lopen naar ten minste 32.4 graden, is ook sprake van een nieuw landelijk hitterecord voor 31 juli. Het huidige record van 32.3 graden is eveneens 25 jaar oud.

Mocht dit lukken, dan is dat alweer het zevende hitterecord van dit jaar tot nu toe. In juni werden al twee records gemeten en in februari vier. Kouderecords zijn er dit jaar in De Bilt nog niet geweest.

Zwoele avond

Voor wie vanavond plannen heeft om in eigen tuin te barbecueën: het blijft lang heet en zonnig. Om 22.00 uur vanavond is het op veel plekken nog een graadje of 30. Ook in het noorden, westen en midden is het rond die tijd nog zomers, tussen de 25 en 28 graden. Ideaal dus om tot laat buiten te zitten. Afkoelen komt er niet echt van, zegt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. Ook belooft het een zwoele nacht te worden met minima van 17 tot 20 graden.

Pittige buien en... hagel?

Ook morgen is het overal nog behoorlijk warm. In het oosten wordt het 31 tot 32 graden en in de kustprovincies tikt de thermometer weer maximaal 26 graden aan. Wel bestaat de kans dat we na de weldadige warmte worden getrakteerd op een regenbui. ,,Dan moet je denken aan pittige exemplaren met plensbuien en hagel’’, zegt de weerman.

Na zaterdag tapt het weer uit een ander vaatje. Het wordt zondag op de meeste plekken een graadje of 20 tot maximaal 24 in het zuidoosten van het land. Maandag zet dat matige weerbeeld door en krijgen we te maken met veel bewolking, met moeite wordt de 20 graden aangetikt en overal in het land valt van tijd tot tijd regen.

Dinsdag schiet de temperatuur omhoog naar 23 graden en blijft het op de meeste plaatsen droog. En vanaf woensdag keert de zomer terug. ,,We krijgen bezoek van een hogedrukgebied’’, weet Janssen. ,,Warme lucht kruipt vanaf Spanje en Portugal onze kant op. Dat zou betekenen dat het op woensdag in het zuiden van het land alweer 25 graden wordt.’’

En dat is niet alles. ,,Vanaf donderdag kan het in heel Nederland zomers warm worden, met in het weekend misschien weer tropische temperaturen.’’