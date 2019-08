Tropenrooster op meeste middelbare scholen in Zeeland

Update 9.35 uur - video Auto te water in Wilhelmina­dorp, inzittende gereani­meerd

16:18 WILHELMINADORP - Aan de Westhavendijk in Wilhelminadorp is vanochtend een auto te water geraakt. Dat gebeurde rond 07.19 uur. Omstanders hebben geprobeerd het slachtoffer uit de auto te halen, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft een duiker van de brandweer het slachtoffer bevrijd. De inzittende is na reanimatie rond 08.00 uur met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.