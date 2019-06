Trio speelt in Groede muziek uit de Mississippi Delta

Ku(n)stplaats Groede ligt zondag met een beetje verbeelding even niet aan de monding van de Westerschelde,maar aan de monding van de Mississippi Delta. Roel Spanjers, Eric van Dijsseldonk en Wouter Planteijdt nemen de luisteraar virtueel mee naar de regio New Orleans.

De namen zullen niet direct bij iedereen een belletje doen rinkelen. De heren hebben echter een staat van dienst in de Nederlandse popmuziek waar je U tegen zegt. Spanjers –toetsen en accordeon- is onder meer actief als begeleider bij JW Roy, Fréderique Spigt, Luther Allison en Normaal. Gitarist en mandolinespeler Eric van Dijsseldonk was de frontman van pop/rocktrio Smalltown Romeos, voordat hij onder eigen naam (en later ook in eigen taal) verderging met mooie liedjes maken. Hij is tevens gitarist van onder anderen Ricky Koole en Erwin Nyhoff. Wouter Planteijdt –eveneens gitaar- maakt furore met Sjako! en produceerde albums van onder andere Maarten van Roozendaal en Paul de Munnik.