Treinverkeer van en naar Zeeland mondjesmaat hervat, nog heel de avond hinder

VLISSINGEN - Na een grote landelijke storing is het treinverkeer van en naar Zeeland langzaam weer op gang gekomen. De NS proberen een intercity per uur te laten rijden. De verwachting is dat er vandaag niet meer volgens de dienstregeling gereden wordt.

Veel reizigers van en naar Zeeland zaten met de handen in het haar toen eerder vanmiddag de spoorwegen werden getroffen door een landelijke storing aan een telefoniesysteem. Het treinverkeer in grote delen van het land werd daardoor stilgelegd. ,,Inmiddels rijden er weer mondjesmaat treinen op verschillende trajecten. Het opstarten van het treinverkeer is een ingewikkelde puzzel waar we hard aan werken", meldt de NS. ,,Het is helaas nog niet te zeggen wanneer alle treinen weer volgens de normale dienstregeling rijden.” Reizigers wordt geadviseerd vervangend vervoer te zoeken of de reis uit te stellen.

Dagje Zeeland

Juist vandaag hadden veel mensen vanwege het prachtige weer de trein gepakt voor een dagje Zeeland. Joke de Letter uit Hoeven (B) zit op een bankje voor het station met haar man Wilfried: ,,We dachten: eindelijk gevaccineerd, eindelijk de zon: dagje Zeeland.”

Het was leuk in Zeeland, zegt Joke. ,,Tot ik op mijn telefoon keek bij de Belgische Loodsensociëteit. Storing!” Wilfried: ,,Dat gebeurt wel meer, dan is het na een half uur later opgelost. Dus we zijn op het gemakje over de dijk naar het station gewandeld.”

Joke tuurt op haar telefoon: ,,Om 16.00 uur gaan de treinen misschien weer rijden, zeiden ze. Maar mijn schoonzoon appt net dat het de hele dag kan gaan duren.” Wilfried is ondertussen bezig met de NS Reisplanner: Die zegt, in ieder geval niet voor 4 uur. Dus voor hetzelfde geld, morgen. Nou, we wachten af.” Hij strekt de benen en sluit genietend de ogen. Ze hadden het slechter kunnen treffen.

Dat de NS mensen adviseert niet te reizen, schampert hij. ,,Da’s handig als je al hier zit en er worden geen alternatieven geboden. Er gaan ook geen bussen hier. Trouwens, als we hier in de bus stappen, hoe gaat het dan verder? Middelburg, dan naar Goes, dan naar Bergen op Zoom, naar Oud-Gastel en dan naar Oudenbosch waar mijn auto staat. En natuurlijk moet je overstappen en sluit het allemaal niet op elkaar aan, dus dan weet je het wel.”

Joke: ,,Dan zijn we morgenochtend thuis. Misschien toch maar onze zoon in Roosendaal bellen, dat hij ons komt ophalen.”

Drie klasgenoten

Om de auto van Maria Celia de Lima uit Goes drommen vier opgeschoten Scalda-studenten samen. Maria komt zoon William redden en die heeft gelijk maar drie klasgenoten meegenomen, waarvan er twee naar Zierikzee moeten. Ze kunnen niet om de NS-storing treuren. ,,We hadden gelijk bedacht dat ik mijn moeder zou bellen”, zegt William vrolijk, voordat het viertal de auto vol gooit met rugzakken en ze hun lange lijven in het kleine autootje proppen.

Op de bankjes tussen de treinen zitten, hangen en liggen zongestoofde treinreizigers. Sandra de Haas, die met haar dochter Wendy vanuit Breda een dagje zeelucht komt snuiven, heeft het helemaal gehad met de omroepers: ,,Je verstaat hier op het perron helemaal niets van wat er gezegd wordt!” De vrouw naast haar is ook chagrijnig: ,,Ik miste de laatste trein die nog reed op één minuut! Ik had al lang in Goes kunnen zijn!”

De 19-jarige Mike Riedijk uit Kapelle zit naast een onderuitgezakte jongen die geen moeite meer doet om het allemaal te volgen en al half in slaap is gevallen. Ook Mike, die op de Zeevaartschool zit, is op zijn moeder teruggevallen: ,,Ze komt me over drie kwartier ophalen. Anders had ik naar Kapelle kunnen lopen.”

Volledig scherm Reizigers wachten op het station in Vlissingen tot de trein weer gaan rijden. © Ondine van der Vleuten