Treinverkeer tussen Kruiningen-Yerseke en Goes gestremd

Eerste resultaten bevestigen: 3M dumpte inderdaad schadelij­ke stof FBSA in Schelde

26 augustus ZWIJNDRECHT - In het afvalwater van chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht (bij Antwerpen) zit inderdaad de schadelijke stof FBSA. Dat blijkt uit monsters die de milieu-inspectie vorige week van het water heeft genomen, na onthullingen dat 3M illegaal FBSA in de Schelde dumpt. De eerste resultaten bevestigen dat nu ook. Hoeveel er van de stof in het water zit, is nog niet duidelijk. De milieu-inspectie moet de resultaten nu verder analyseren.