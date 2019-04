Treinverkeer tussen Goes en Middelburg ruim 3 uur gestremd door aanrijding met persoon

Column Ernst Jan Rozendaal Lintjesre­gen

7:00 Vrijdag regent het weer lintjes. Dat betekent een hectische ochtend voor de verslaggevers en fotografen van de PZC. Binnen enkele uren krijgen een stuk of 100 Zeeuwen in dertien verschillende gemeenten door de burgemeester een koninklijke onderscheiding opgespeld. Wij willen ze allemaal graag met een fotootje in de krant hebben. Midden in de meivakantie is dat een logistieke operatie van jewelste.