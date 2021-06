Treinstoring tussen Vlissingen en Middelburg

video Uitslaande brand in landbouw­schuur Poortvliet, naastgele­gen koeienstal gekoeld om evacuatie te voorkomen

11 juni POORTVLIET - In een landbouwschuur aan de Weihoekweg in Poortvliet is vrijdag rond 12.45 uur brand uitgebroken. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de brand al volledig uitslaand. Er is niemand gewond geraakt.