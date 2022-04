Treinreizigers stranden op Zeeuwse stations door landelijke storing : ‘Dan gaan we maar in een café de Ronde van Vlaanderen kijken’

,,Oh, shit”, roept één van de twee zwaar bepakte toerfietsers als hij hoort dat er helemaal geen treinen meer rijden. Het is kwart voor één in de middag en de man heeft net zijn fiets met de lift op het perron gekregen. ,,Wij dachten dat alleen de borden het niet deden, maar dat de treinen wel zouden rijden. Want we konden wel inchecken. We moeten nog naar Leiden. Dat schiet zo niet op.”