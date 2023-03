Treinen tussen Vlissingen en Roosendaal rijden weer

podcast ‘Het is een bouwpakket­je’, maar dan net zo groot als de sluizen van het Panamaka­naal

Een bijzonder moment voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Eerst de brug, dan de deuren, nog een brug, klaar! Zo klinkt het best eenvoudig, maar het grootste infrastructurele project van Zeeland is bepaald indrukwekkend.